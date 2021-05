Resident Evil: Village a écoulé 3 millions de copies en quatre jours

PC Édition Standard → 41,89 € au lieu de 59,99 €, soit 30 % de réduction. Édition Deluxe → 49,49 € au lieu de 71,52 €, soit 31 % de réduction.

Xbox One et Xbox Series Édition Standard → 54,99 € au lieu de 69,99 €, soit 21 % de réduction. Édition Deluxe → 63,99 € au lieu de 79,99 €, soit 20 % de réduction.

PS4 et PS5 Carte PSN de 50 € → 44,99 € au lieu de 50 €, soit 10 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Il y a quelques jours, nous apprenions que Resident Evil: Village avait attiré un grand nombre de joueurs , que ce soit sur la plateforme Steam, avec pas moins de 101 726 joueurs en simultanés, ou sur Twitch avec plus de 600 000 spectateurs.Désormais, c'est une autre performance que ce huitième opus enregistre. Capcom a en effet annoncé via un communiqué de presse que Village est devenu le jeu de la franchise qui s'est vendu le plus rapidement, avec plus de trois millions de copies distribuées dans les 4 jours suivant sa parution, au même titre ques'était lui aussi vendu à 3 millions de copies durant les 4 premiers jours.Selon, si l'on prend en compte les ventes physiques et numériques de chaque plateforme, ce huitième titre s'avère d'ores et déjà être un véritable succès pour le studio. De plus, afin de fêter comme il se doit les 25 années de la franchise, la société a annoncé avoir dépassé les 100 millions de ventes cumulées à travers le monde entier.Bien ques'inscrit déjà comme un véritable carton, il est encore loin du succès de, qui s'est lui vendu à un peu plus de 10 millions d'unités.Pour rappel, Resident Evil 8: Village est disponible depuis le 7 mai dernier sur les consoles PlayStation, Xbox et PC. Si vous ne le possédez toujours pas, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :