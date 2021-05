Resident Evil: Village est le plus grand lancement de la licence sur Steam et Twitch

PC Édition Standard → 41,89 € au lieu de 59,99 €, soit 30 % de réduction. Édition Deluxe → 49,49 € au lieu de 71,52 €, soit 31 % de réduction.

Xbox One et Xbox Series Édition Standard → 54,99 € au lieu de 69,99 €, soit 21 % de réduction. Édition Deluxe → 63,99 € au lieu de 79,99 €, soit 20 % de réduction.

PS4 et PS5 Carte PSN de 50 € → 44,99 € au lieu de 50 €, soit 10 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Bien que Resident Evil 8: Village soit la continuité de Resident Evil 7, il semblerait qu'il plaise assez aux joueurs puisqu'il est devenu en l'espace de quelques heures seulement le meilleur lancement de l'histoire de la série. Ainsi, le jeu a atteint un pic de 101 726 joueurs simultanés sur Steam, comme le démontre SteamDB. À titre de comparaison, Resident Evil 7 avait atteint 20 449 joueurs, et Resident Evil 2 Remake 74 227 joueurs. Sur Twitch, le succès est également au rendez-vous puisque le jeu a atteint un pic de 357 000 spectateurs, et aucun gros streamer n'est à l'origine de cet exploit. Il s'agit la de la combinaison entre petits et grands diffuseurs, ce qui laisse entendre que les spectateurs sont là autant pour le jeu que pour la personne qui stream dessus. À titre de comparaison et selon le rapport de SullyGnome, Resident Evil 7 avait atteint 224 481 spectateurs lors de son lancement, Resident Evil 2 Remake un pic à 314 244 spectateurs, et enfin le remake de Resident Evil 3 un pic à 318 002 viewers. Pour rappel, Resident Evil 8: Village est disponible depuis le 7 mai dernier sur les consoles PlayStation, Xbox et PC.