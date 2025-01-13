Resident Evil 9 : Une théorie donnerait une idée de la date de sortie

Si aucune information concernant la date de sortie de Resident Evil 9 n'a été partagée, un retour sur l'histoire de la saga permettrait d'estimer sa fenêtre de lancement.
Resident Evil 9
serait le prochain opus annoncé de la franchise d'horreur de Capcom. Cependant, le titre est resté assez discret depuis les premières rumeurs évoquant son développement en mars 2021
. Les plus fervents admirateurs de la saga guettent donc tous les indices permettant d'en apprendre plus sur l'histoire, les personnages principaux ou la date de lancement du jeu.
Or, certains membres de la communauté auraient potentiellement découvert la date de sortie de Resident Evil 9. Pour cela, ils ont basé leur déduction sur des données simples
en lien avec Resident Evil: Village
et Resident Evil 7.
Resident Evil 9 sortirait pendant l'année fiscale suivant son annonce officielle
Sur ce sujet, deux théories divisent les joueurs. La première stipulerait que Resident Evil 9 sortirait dans le courant de l'année 2025 car tous les jeux ont 4 ans d'écart
. En effet, le septième opus est arrivé en 2017, tandis que l'épisode Village est sorti en 2021. De fait, il est légitime de penser que Resident Evil 9 arriverait sur consoles dans le courant de l'année. Néanmoins, cette hypothèse semble peu probable
car le titre n'a pas encore été officiellement présenté par Capcom.
La seconde théorie, plus probable, se base sur les délais séparant l'annonce officielle d'un jeu et sa date de sortie. En reprenant l'exemple de Resident Evil 7
, ce dernier a été officiellement présenté en 2016 et est sorti 7 mois plus tard, en janvier 2017. Le schéma était assez similaire pour Resident Evil: Village, même si une année s'est écoulée entre les deux dates clés. Si Resident Evil 9 est officiellement présenté avant le 31 mars 2025, cette théorie pourra alors se vérifier, laissant présager d'une date de sortie début 2026.
Cette spéculation rejoint d'ailleurs l'une des déclarations de Dusk Golem, grand connaisseur de la franchise et réputé pour la fiabilité de ses infirmations. Néanmoins, il faut encore attendre une annonce officielle de la part de Capcom pour confirmer ces hypothèses.
commentaire (0)