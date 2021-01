Resident Evil 8: Village : Une démo sera disponible au printemps sur toutes les plateformes

La démo de Maiden n'a pas lieu pendant l'histoire principale de Resident Evil Village. Maiden a été conçue à l'origine comme une démo visuelle qui vous permettrait d'explorer l'intérieur du château de Dimitrescu, mais elle a évolué pour inclure une courte histoire et la résolution d'énigmes.

Durant le showcase de Resident Evil qui s'est tenu le 21 janvier dernier, Capcom n'a pas hésité à donner le sourire à sa communauté puisque ce dernier a non seulement annoncé la date de sortie de Resident Evil 8: Village, mais aussi une démo exclusive sur PS5. Pas de panique pour les autres joueurs, puisque une autre démo sera disponible sur toutes les plateformes (PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series). Concernant la démo exclusive disponible sur la console nouvelle génération de Sony, nous ne savons que peu de choses, si ce n'est que celle-ci met en scène le château de Dimitrescu. Selon les développeurs, qui se sont exprimés auprès du blog de PlayStation, la démo et l'intrigue du jeu principal ne se passent pas au même moment. En revanche, la démo permet aux joueurs de se familiariser avec l'atmosphère du jeu. Pour rappel, Resident Evil 8: Village sera disponible le 7 mai prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.