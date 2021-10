Resident Evil 8: Village : Ses ventes franchissent un nouveau cap

PC Édition Standard → 26,19 € au lieu de 59,99 €, soit 56 % de réduction. Édition Deluxe → 25 € au lieu de 71,52 €, soit 65 % de réduction.

a su conquérir le cœur des joueurs, en veut pour preuve les nouveaux chiffres de ventes communiqués par. Depuis son officialisation en juin 2020, la suite horrifique de Resident Evil 7: Biohazard avait en effet interloqué les joueurs, non seulement par son intrigue, mais aussi et surtout par la présentation de certains des antagonistes dont la très charmanteLors de sa parution, si certains restaient sceptiques quant à la ligne directrice choisie, la majorité des joueurs étaient satisfaits et ont apprécié cette suite, beaucoup plus sombre que l'opus précédent. Bénéficiant du moteur RE ENGINE, le jeu a pu profiter d'une sortie en simultané sur les anciennes et nouvelles générations de consoles, bien qu'il était initialement prévu seulement sur next-gen. Peu après sa sortie, et plus précisément quatre jours seulement après sa parution,, devenant alors le jeu de la franchise qui s'est vendu le plus rapidement.Désormais, en ce mois d'octobre 2021,. Toutefois, il reste loin derrière Resident Evil 4, qui lui, s'est vendu à un peu plus de 10 millions d'unités.Pour rappel,est disponible depuis le 7 mai 2021 sur les consoles PlayStation, Xbox et PC. Si vous ne faites pas partie de ces cinq millions de joueurs, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :