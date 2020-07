Resident Evil 8: Village serait en développement depuis trois ans et demi

Officialisé le mois dernier lors de la conférence de Sony, Resident Evil 8: Village serait en développement depuis plusieurs années déjà.

The bulk of Famitsu's coverage for RE Village focuses on an interview with the game's two producers, Tsuyoshi Kanda and Pete Fabiano. Here are the questions and answers. — Alex Aniel (@cvxfreak) July 1, 2020

Q7. As the title suggests, the village is the setting. What's the extent of it? What country is this in?



A7. We can't answer to what extent, but all we can say is the setting is somewhere in Europe. — Alex Aniel (@cvxfreak) July 1, 2020

Q10. In the trailer, one creature looks like a werewolf. It felt terrifying in a way I never felt before. Were they human? They seem different from zombies&ganados.



A10. It's an enemy. They will face off against the protagonists. Can't comment about their background. — Alex Aniel (@cvxfreak) July 1, 2020

C'est dans une interview accordée àque nous en apprenons davantage sur le prochain jeu de. Si ce dernier seraserait en développement depuis plus de trois ans.Le studio a récemment déclaré que la progressionet que. Cela signifie queavant 2017, pour ensuite passer en pré-production, qui a duré un certain temps également.et non celui que l'on connait aujourd'hui.Durant cette interview entièrement traduite par cvxfreak sur Twitter, nous apprenons que, et que les puzzles et l'exploration seront également conséquents , confirmant par la même occasion les rumeurs de Dusk Golem. Aussi, avec la nouvelle génération de consoles qui arrive à grands pas,, et sa jouabilité sera également plus fluide.Pour rappel, Resident Evil 8: Village sortira durant l'année 2021 sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC.