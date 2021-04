Resident Evil 8: Village dévoile des images de gameplay sur PS4 Pro

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Publiées par nos confrères de chez IGN, les nouvelles images de gameplay delaissent sans voix. À travers celles-ci, nous pouvons nous rendre compte, et si le gameplay reste sensiblement le même que celui de Resident Evil 7: Biohazard, d'importantes améliorations graphiques ont tout de même eu lieu pour ce huitième opus.Les jeux de lumières ainsi que les jeux de reflets sont assez époustouflants, et ces images proviennent d'une PS4 Pro et non d'une PS5. Initialement, Resident Evil 8: Village devait en effet ne sortir que sur PS5, cependant, Capcom a changé d'avis en proposant également la sortie du titre sur PS4 Pour rappel,. Les joueurs retrouveront donc Ethan Winters, ainsi que sa femme Mia. Cependant, notre protagoniste va malheureusement devoir faire face à l'enlèvement de sa bien-aimée et va donc être forcé de partir à sa recherche à travers un village des plus angoissant. Resident Evil 8: Village sera disponible le 7 mai prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC, et les joueurs de toutes plateformes confondues auront le droit à une seconde démo avant la sortie de celui-ci.