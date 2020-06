Resident Evil 8 : Des rumeurs détaillent les ennemis, les protagonistes ainsi que les lieux

Plusieurs nouvelles informations viennent alimenter le devenir de Resident Evil 8. S'il ne s'agit pour le moment que de rumeurs, ces dernières ne laissent cependant plus de doute.

Si Resident Evil nous a donné rendez-vous le 10 juin prochain , les rumeurs concernant Resident Evil 8 continuent de fuser. Il semblerait que certaines informations aient fuité, ces dernières donnant des détails sur les protagonistes, les ennemis, ainsi que les lieux où se déroule l'action. Ces nouvelles informations proviennent de Biohazard Cast et détiennent également quelques spoilers sur le prochain jeu de. Vous serez averti.Tout d'abord, il semblerait que. Cette dernière traitera donc principalement de tout ce qui touche à. Nous devrions avoir quelques événements surnaturels et paranormaux durant cette nouvelle aventure horrifique, alors que les joueurs seront également confrontés à des, plongeant ces derniers dans l'incertitude la plus totale. De plus,lequel a créé deet autres abominations. Suite à l'apparition de ces bêtes,et son but est de vénérer ces créatures qui sèment la terreur sur Terre.Cependant, si de nouveaux ennemis vont voir le jour dans, les joueurs retrouveront aussi de vieilles connaissances comme. Qui plus est,(épée, massue, couteau) et auront des armures blindées. Ils seront surtout présents dans le château, ce dernier ayant déjà leaké il y a plusieurs semaines.En continuant sur les personnages,, protagoniste de, mais pas seulement, étant donné qu'et les joueurs feront sa rencontre lorsqu'ils se trouveront dans, lieu où commence le jeu.Concernant les lieux,. Ainsi, si nous savons déjà que nous aurons affaire à. Nous pouvons remarquer que ces lieux sont des endroits qui restent particulièrement sombres, mais pas de panique,. Toutefois, il faudra la manier avec précaution, car sa batterie se déchargera, et de la patience sera nécessaire avant de la réutiliser., même si le doute n'est plus vraiment possible. Il faudraafin d'en savoir potentiellement davantage sur ce que nous réserve