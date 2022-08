Humble Bundle : Plusieurs jeux Resident Evil et packs proposés pour soutenir l'Ukraine

Resident Evil 3

Resident Evil 2

Resident Evil 7 Biohazard

Resident Evil 4

Resident Evil 6

Resident Evil 5 Gold Edition

Resident Evil 0

Resident Evil: Revelations 2 Deluxe Edition

Resident Evil Revelations 2 Épisode 1

Resident Evil

Resident Evil Revelations

Coupon de 50 € pour Resident Evil Village

From T-Virus to the Bakers, it’s a Resident Evil (@RE_Games) bundle for the ages!



🧟 RE HD remaster

🦠 RE 2 + 3 remakes (with ray-tracing & 3D audio updates)

☣️ Every main entry from RE4 to RE7

➕ more!



Supporting @DirectRelief efforts for Ukraine.https://t.co/jzXC5LdyLt pic.twitter.com/fmFWuxF33v — Humble Bundle (@humble) August 10, 2022

Très régulièrement, Humble Bundle propose des jeux et des lots, à des prix réduits. Pour rappel, et à titre d'exemple, en mars dernier, le site avait mis en vente un pack comprenant divers titres vidéoludiques et autres produits culturels, dont les fonds collectés ont servi à soutenir la population d'Ukraine.Cette fois-ci, Humble Bundle propose plus d'une dizaine de jeux issus de la franchise Resident Evil (versions PC), à moindre coût. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent les acheter à l'unité ou via des bundles. À titre d'exemple, le lot complet comprend les jeux suivants :Vous pouvez vous le procurer pour au minimum 29,41 €. Évidemment, vous pouvez donner plus, pour la cause. Effectivement, les fonds collectés permettront de soutenir Direct Relief, une organisation humanitaire aidant actuellement la population d'Ukraine. Remarquons que l'ensemble vaut, normalement, 268,24 € au total.Notons, pour finir, que deux autres lots sont également disponibles : l'un contient 7 jeux Resident Evil (dès 9,80 €) tandis qu'un autre en propose 3 (dès 1 €).