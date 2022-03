Humble Bundle propose un lot de jeux pour soutenir l'Ukraine

The violent invasion in Ukraine is creating an urgent humanitarian crisis.



We joined forces for a bundle of games, books & software to help victims and refugees from Ukraine.



All proceeds to @razomforukraine, @RESCUEorg, @IMC_Worldwide & @DirectRelief https://t.co/yw7Mmyhcdr pic.twitter.com/Tt5zb3hPrg — Humble Bundle (@humble) March 18, 2022

Si le conflit entre la Russie et l'Ukraine a débuté il y a de cela presque un mois, depuis les studios de développement et éditeurs viennent en soutien aux Ukrainiens en mettant en place certaines collectes de fond. Tout comme Itch.io, précédemment,En effet, actuellement, vous pouvez vous procurer(bande dessinée, livres, etc.), sur le site d' Humble Bundle . Ce lot est disponible à: vous pouvez vous le procurer pour au minimum 36,39 €. Évidemment, vous pouvez donner plus, pour la cause. À votre guise. Remarquons que l'ensemble vaut, normalement, 2 336, 46 € au total.En ce qui concerne les jeux inclus, il y en a pour tous les goûts : Satisfactory, Metro Exodus, Fable Anniversary, Back 4 Blood, The Long Dark, Quantum Break, Stay the Spire, et bien d'autres. La liste est disponible sur la page « Stand with Ukraine Bundle » . Notez que cette collecte de fonds prendra finAu moment où nous écrivons ces lignes, ils ont vendu 235 037 exemplaires de ce bundle et cela a ainsi permis de lever 9 429 402 €. Tous les profits seront, par la suite, reversés à Razom for Ukraine, International Ressue Committe, International Medical Corps et Direct Relief.