Resident Evil : Plusieurs opus (2-3-7) arrivent sur PS5 et Xbox Series avec des améliorations graphiques

Il y a de cela quelques jours, nous vous parlions d'une rumeur concernant la possible sortie de remakes pour la licence Resident Evil . En effet, plusieurs internautes avaient découvert quelques signes annonciateurs : Capcom avait mis à jour ses captures d'écran et visuels pour Code: Veronica, Resident Evil Outbreak et Resident Evil Outbreak 2, sur le site internet de Resident Evil.Et si Capcom a récemment brisé le silence, notamment via leur compte officiel Twitter, c'est pour annoncer. Nous ne savons pas encore quand elles seront disponibles, mais elles devraient arriver au cours de cette année 2022. Pour connaître la date de sortie exacte de cette mise à niveau, il faut attendre une nouvelle communication de leur part.Néanmoins, nous savons que Resident Evil 2, Resident Evil 3 et Resident Evil 7 prendront en charge les différentes fonctionnalités de la DualSense, notamment le retour haptique et les gâchettes adaptatives, sur PS5.Notons que tous les joueurs et joueuses, possédant déjà ces titres dans leur bibliothèque vidéoludique, n'auront pas à débourser un seul centime pour profiter de cette mise à niveau.. Vous pouvez vous le procurer, tout en faisant de belles économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :