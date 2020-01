Resident Evil : Capcom arrêterait les remake et travaillerait sur Resident Evil 8

En attendant la sortie de Resident Evil 3 Remake, les premières rumeurs concernant le futur de la franchise font surface, et présage de nouvelles choses.

Effectivement, après unbénéficiant d'avis plutôt positifs,et a sorti, au début de l'année 2019, Resident Evil 2 Remake , suivi, en ce début d'année 2020 de. Si ce choix plait à certains membres de la communauté, cela n'est pas le cas de tout le monde, et de nombreux amateurs de la franchise d'horreurIl semblerait que cette piste soit empruntée par le studio pour les prochaines itérations, comme nous l'apprend l'utilisateur de Twitter du nom de AestheticGamer1 , qui est particulièrement bien informé, étant donné que les informations qu'il a auparavant révélées se sont pour la plupart avérées. Selon lui,, dont le développement avait commencé en 2016 avant d'être interrompu l'année suivante. Le studio aurait redémarré le projet il y a quelques mois,De plus, nous apprenons que Capcom travaillerait également sur un autre opus de la licence,. Celui-ci serait programmé pour sortir en 2021, soit sur les consoles de nouvelle génération. En attendant une quelconque officialisation de Capcom, et même si ces rumeurs semblent crédibles, il est préférable de prendre toutes ces informations avec du recule.Pour rappel, le remake de Resident Evil 3 sera disponible sur PC, PS4 et Xbox One dès le 3 avril 2020, et comprendra une partie multijoueur, du nom de Resident Evil Resistance