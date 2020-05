Resident Evil 3 : Un mod permet de remplacer Nemesis par Shrek

Les mods permettent aux joueurs de laisser parler leur imagination, et certains semblent avoir des idées plutôt originales.

Resident Evil 8 serait le plus sombre et le plus horrible de la licence

À lire également Resident Evil 8 serait le plus sombre et le plus horrible de la licence

PC Édition Standard → 34,99 € au lieu de 60 €.

Xbox One Édition Standard → 49,99 € au lieu de 60 €.

PlayStation 4 Carte PSN 50 € → 44,99 € au lieu de 50 € Carte PSN 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Nous avons déjà pu voir par le passé de nombreux mods originaux, remplaçant alors un protagoniste ou un antagoniste en quelque chose de plus joyeux et moins prise de tête. Récemment, un moddeur a ajouté des sabres laser dans Half-Life: Alyx , rendant alors possible le fait de devenir chevalier Jedi. C'est une tout autre chose qui est arrivée dans le remake de, puisqu'un moddeur a tout simplement remplacéAinsi, vous pouvez, durant tout le stage 1, et profiter d'une ambiance légèrement moins effrayante. Si vous souhaitez télécharger le mod, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page NexusMods de MrMarco1003, son créateur . Toutes les étapes à suivre pour y jouer y sont indiquées.est, pour rappel, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes à moindre coût :