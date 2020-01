Resident Evil 3 Remake : Une nouvelle bande-annonce met en lumière certains personnages

Une deuxième bande-annonce concernant Resident Evil 3 Remake a été mise en ligne, dans laquelle nous voyons plusieurs personnages qui joueront un rôle important.

Dans le remake de ce, la protagoniste sera bel et bien, mais elle pourra compter sur l'aide de certains autres personnages pour venir à bout de. Pour commencer, nous pouvons nommer. D'autres membres du peloton du Biohazard Countermesure Service (U.B.C.S.) l'épauleront également dans cette lutte contre les zombies et autres ennemis, y compris le terrible Nemesis.S'il avait déjà été brièvement aperçu lors de la première bande-annonce , nous avons pu le voir davantage dans ce nouveau trailer, partagé il y a peu(à retrouver en fin d'article), lequel nous permet d'ailleurs de voir. Il sera équipé d'un arsenal d'armes impressionnant et pourchassera notre héroïne sans pitié. Si le Nemesis est lourdement armé,D'autres personnages seront de la partie, dont certains connus par les joueurs, puisque, survivant des événements ayant eu lieu dans le manoir du premier épisode sera au rendez-vous. D'autres membres de l'U.B.C.S. seront à vos côtés comme, alors que des civils, à l'instar de, se jouxteront à votre groupe.Pour rappel, Resident Evil 3 Remake sortira le 3 avril 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, et proposera une expérience multijoueur avec Resident Evil Resistance