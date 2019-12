Resident Evil 3 Remake sera plus orienté action que l'épisode précédent

Prévu pour 2020, le remake de Resident Evil 3 est entré dans la phase finale de développement. C'est une des informations que l'on apprend à la suite d'une interview des producteurs du titre, qui déclarent également que ce dernier sera plus orienté action que le précédent remake.

Depuis quelques années, la licencefait l’objet d’un regain d’intérêt suite à un retour aux sources de l’horreur avec Resident Evil 7 puis avec le fameux remake du mythique Resident Evil 2 . La refonte du jeu culte de la PS1 fut très bien accueillie par la critique et le public, c’est donc sans surprise que le remake de Resident Evil 3 fut annoncé, et. Masao Kawada et Peter J. Fabiano, les producteurs du jeu ont récemment discuté du projet avec le magazine japonais Famitsu (et l’entretien a été traduit en anglais par Dualshockers ).Leur intervention nous apprend notamment que. Nous n’avons pas plus de précisions et devrons donc probablement attendre d’en voir plus pour prendre conscience de ce que cela implique concrètement. Pour s’adapter à ces modifications,, mais l’équipe a tout de même pris soin de ne pas trop modifier l’image de ce protagoniste emblématique de la série.Selon les intéressés,. En effet, ces derniers déclarent que l’équipe s’occupe actuellement des ajustements finaux et ils nous assurent que. Pour rappel, Resident Evil 3 Remake . Si la version PC vous intéresse, sa configuration minimale est visible dans cet article