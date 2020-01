Resident Evil 3 Remake : Les développeurs promettent qu'il ne sera pas reporté

Capcom a récemment déclaré que le remake de Resident Evil 3 ne devrait pas être repoussé, ce qui ravira sans aucun doute celles et ceux l'attendant avec impatience.

Peter Fabiano et Masao Kawada, membres de Capcom, se sont entretenus il y a peu avec Famistu (traduction via Gamesradar ), et ont indiqué plusieurs choses quant au développement deCelui-ci avance bien, et est, selon eux,, ce qui plutôt une bonne nouvelle à environs trois mois de son lancement. De nombreux futurs joueurs étaient inquiets de l'avancement du projet, étant donné qu' il a été annoncé au début du mois de décembre , pour une sortie prévue en avril, surtout que. Pour rassurer encore plus la communauté, ces derniers ont indiqué qu'il n'y aura aucun report, et en font la promesse.En attendant le 3 avril prochain,, nous rappelons que de nouvelles informations ont été partagées il y a peu, et sont à retrouver dans notre article dédié