Resident Evil 3 Remake est disponible

Malgré la situation, Resident Evil 3 Remake n'est pas reporté, et est dès maintenant disponible sur PC, PS4 et Xbox One.

Resident Evil 3 est disponible

Où acheter Resident Evil 3 ?

PC Édition Standard → 43,99 € au lieu de 60 €.

Xbox One Édition Standard → 49,99 € au lieu de 60 €.

PlayStation 4 Carte PSN 50 € → 44,99 € au lieu de 50 € Carte PSN 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €



Un nouveau concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming depuis le 2 avril, jusqu'au 30 avril, lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

, l'original, est sorti pour la première fois en 2000 en Europe. C'est donc vingt ans plus tard que nous faisons connaissance avec son remake, qui n'a été officialisé qu'en décembre 2019, après plusieurs mois où les rumeurs allaient bon train.Bien évidemment,, en plus des graphismes remis au goût du jour comme nous pouvons le voir sur la bande-annonce ci-dessous. Sachez, par exemple, que quelques améliorations ont été effectuées sur l'IA et notamment le, alors que, qui est le lieu des aventures de, la protagoniste, pourra être plus largement visitée, même sia insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un jeu en mode ouvert. Autre bonne nouvelle pour les fans de la première heure,sera bel et bien jouable. Finalement, contrairement à l'original, aucune fin multiple ne devrait être au rendez-vous, tout comme le système de choix d'action.La dernière chose à savoir quant à ce remake deest qu'un mode multijoueur asymétrique sera de la partie, nommé Resistance , ce dernier verra s'opposer quatre survivants à un Mastermind. Ce dernier devra alors tout faire pour éviter qu'ils ne s'échappent. Chaque personnage possédera ses propres caractéristiques, à l'image de ce que propose Dead by Daylight.. Outre les magasins spécialisés, sachez qu'il est possible de l’acheter directement en dématérialisé, sur le store de votre plateforme. Si toutefois vous souhaitez faire quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :