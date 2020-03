Resident Evil 3 Remake : Des détails sur la campagne de Carlos

Resident Evil 3 Remake étant sur le point de sortir, Capcom a profité de l'occasion pour revenir plus en détail sur la campagne de Carlos.

Instant Gaming vous le propose avec une réduction de 26 %, soit 44,69 euros.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Alors qu'une vidéo a été publiée concernant le sombre passé de Raccoon City et que l'on découvre alors ces événements tragiques, voici que nous en apprenons un peu plus concernant la campagne d'un des deux protagonistes de, le héros masculin de cet épisode,Comme dans Resident Evil 2 Remake : celle de Jill mais aussi celle de Carlos, qui, selon certaines informations dévoilées par Game Informer , sera. En effet, son rôle dans le jeu a été élargi et sa campagne comprendra plus de puzzles, d'énigmes, ainsi qu'une zone d'exploration beaucoup plus vaste que dans le jeu original.De plus,, puisque si nous exécutons une esquive parfaite avec, celui-ci obtiendra alors un puissant coup de poing pour abattre les ennemis. Il n'est pas précisé s'il n'y a qu'une seule partie où Carlos est jouable, comme dans l'original de 1999, ou s'il y en a plusieurs, mais dans cette version 2020, sa campagne semble avoir été largement plus développée.Pour rappel, Resident Evil 3 Remake sortira le 3 avril prochain sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous souhaitez le précommander, sachez que notre partenaire