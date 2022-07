Redfall : Arkane nous en dit plus au sujet de la carte du jeu

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

, le prochain jeu d'Arkane Austin (Prey, Dishonored) et de Bethesda Softworks, ne cesse de faire parler de lui, ces dernières semaines. Lors de la conférence Xbox & Bethesda Games Showcase de cette année, nous avons eu le droit à une nouvelle vidéo , illustrant le gameplay du soft. À la fin du mois de juin, la bande-annonce « Bienvenue à Redfall » a permis d'en apprendre davantage quant aux personnages jouables de Redfall.Cette fois-ci, c'estqui est au cœur de l'actualité. En effet, un article a récemment été publié sur le site de Bethesda , à ce sujet. Celui-ci apporteet surtout un descriptif quant à la ville de Redfall : « [...] Les seules personnes qui s'amusent [à Redfall] semblent être les vampires, qui ont repeint la ville en rouge (avec du sang), depuis qu'ils sont mystérieusement apparus [...] ».De plus, comme dans beaucoup de jeux développés par Arkane,. Ainsi, c'est en explorant la ville et en découvrant différents d'éléments que nous pourrons connaître l'histoire de Redfall : « [...] Fouiller une maison abandonnée avec une lampe torche, découvrir ce qu'il s'est passé, rechercher des ressources, éviter les vampires endormis... tout cela est essentiel à l'expérience [...] ».Finalement, la carte de Redfall offrira. De ce fait, les joueurs et les joueuses pourront l'arpenter, à leur guise et selon « leur propre rythme » : « [...] Si un combat de vampire vous semble trop difficile, vous pouvez toujours aller vous attaquer à un nid ou rendre service à l'un des survivants de Redfall, afin de gagner des niveaux et de nouveaux équipements, puis revenir à cet affrontement [...] », explique le directeur créatif du jeu, Ricardo Bare.Si vous désirez en savoir plus au sujet de Redfall, sachez que nous vous avions concocté un article récapitulatif . Pour le moment, Arkane Austin et Bethesda Softworks n'ont pas partagé de date de sortie précise., sur PC (via Steam et l'Épic Games Store) et consoles Xbox. Le titre devrait arriver, dès son lancement officiel, sur le Xbox Game Pass.