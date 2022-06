Redfall se dévoile davantage grâce à une nouvelle vidéo

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Le prochain titre d'Arkane Austin (Dishonored, Prey) et de Bethesda Softworks,, ne cesse d'être sur le devant de la scène vidéoludique, ces dernières semaines. En effet, lors de la conférence Xbox & Bethesda Games Showcase de cette année, les joueurs et les joueuses ont pu découvrir une nouvelle vidéo, comportant des séquences de gameplay. Mais, ce n'est pas tout.Le studio de développement et l'éditeur en charge du titre viennent tout juste de dévoiler une nouvelle bande-annonce, nommée « Bienvenue à Redfall ». Cette communication visuelle en profite pour rappeler que Redfall est unpouvant être parcouru enou en(jusqu'à 4 personnes, au total). Par ailleurs, proposant un, le soft invite les joueurs à explorer les différentes zones disponibles et, ainsi, découvrir des lieux mystiques, voire terrifiants.De plus, cette nouvelle vidéo présente les: Layla Ellison, Remi de la Rosa, Devinder Crousley et Jacob Boyer. Ce dernier est un ancien tireur d'élite de l'armée, tandis que Layla est une étudiante télékinésiste. Devinder est, quant à lui, un cryptozoologue curieux et Remi, l'ingénieure militaire. D'ailleurs, il sera possible de débloquer des compétences pour chacun de ces personnages ou encore de personnaliser son équipement.Pour finir, rappelons lede Redfall : les vampires, créatures issues d'expériences scientifiques qui ont mal tourné, ont envahi l'île. Pour autant, ils ne seront pas les seuls ennemis auxquels les joueurs devront faire face. Il faudra également affronter une armée de culturistes, vénérant les vampires.Pour le moment, Arkane Austin et Bethesda Softworks n'ont pas partagé de date de sortie précise., sur PC (via Steam et l'Épic Games Store) et consoles Xbox. Le titre devrait arriver, dès son lancement officiel, sur le Xbox Game Pass.