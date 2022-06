Redfall : Date de sortie, gameplay, plateformes, toutes les informations

Redfall, c'est quoi ?

Développé par Arkane Austin (Prey, Dishnored) et édité par Bethesda Softworks,est un jeu de tir coopératif qui doit arriver prochainement, sur Xbox et sur PC. Le titre est, d'ailleurs, plutôt attendu par les joueurs et les joueuses. Ainsi, il est grand temps de faire un point récapitulatif deTout d'abord, sachez quesera tout aussi bien jouable(des escouades de 4 joueurs, au total). Il s'agit d'un, enLe titre invitera les joueurs et les joueuses à découvrir la ville insulaire de Redfall, dans le Massachusetts. Celle-ci est désormais assiégée par une, créés suite à des expériences scientifiques ratées. L'objectif principal de l'aventure Redfall sera donc de lever le voile quant à l'apparition soudaine et mystérieuse de ces créatures de la nuit, dotées de capacités psychiques et assoiffées de sang.Heureusement, les joueurs pourront compter sur un. À ce sujet, selon les dernières informations partagées, il sera possible de crafter et améliorer certains équipements. Par ailleurs, unleur sera proposé. Chaque héros disposant de ses propres armes et capacités.devait, originellement, sortir durant l'été 2022 puis à la fin de cette année. Malheureusement, le soft a été victime de deux reports et est désormais. Nous ne connaissons pas encore la date de sortie précise de Redfall, mais nous vous tiendrons, bien évidemment, informés, et nous mettrons à jour cet article, dès que de plus amples informations seront disponibles.doit débarquer sur. Par ailleurs, le titre sera disponible, Day One, dans le Xbox Game Pass.Il y a plus d'un an, nous avons eu le droit à un trailer présentantLors de la conférence Xbox & Bethesda Games Showcase de juin 2022, nous avons pu en découvrir un peu plus, au sujet de, et notamment quant à son gameplay.