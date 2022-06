Redfall : De nouvelles informations et une vidéo de gameplay

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Sidevait, originellement, sortir cet été puis à la fin de l'année 2022, le nouveau jeu d'Arkane Austin et Bethesda Softworks a malheureusement été reporté en 2023 . Récemment, nous avons eu le droit à de nouvelles informations concernant le soft.En effet, lors de la conférence Xbox & Bethesda Games Showcase 2022,de Redfall a été diffusée. Cette communication visuelle nous permet d'en apprendre un peu plus quant aux mécaniques de jeu. Tout d'abord, les joueurs et les joueuses pourront choisir leur héros parmi: Layla Ellison, Jacob Boyer, Remi de la Rosa, Devinder Crousley. Ces personnages possèdent leurs propres capacités et équipements. Redfall proposera, qu'il sera possible d'explorer.De plus, nous devrions pouvoir compter sur, dont certaines sont jugées « de fortune » alors que d'autres sont des équipements de pointe. Les joueurs pourront, également, les améliorer et en construire certaines.Par ailleurs, nous en savons, désormais, un peu plus quant: les vampires, créatures issues d'expériences scientifiques qui ont mal tourné, ont envahi la ville de Redfall. Pour autant, ils ne seront pas les seuls ennemis auxquels les joueurs devront faire face. Nous devrons aussi affronter une armée de culturistes, vénérant les vampires.Nous le savions déjà mais Redfall sera jouableet aussi(escouade de 4 joueurs).Pour le moment, les développeurs n'ont pas partagé de date de sortie précise., sur PC et consoles Xbox. Le titre devrait arriver, dès son lancement officiel, sur le Xbox Game Pass.