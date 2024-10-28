Red Dead Redemption : Heure de sortie en France sur PC

Retrouvez toutes les informations au sujet de l'heure de sortie en France de Red Dead Redemption sur PC.
Ce n'est plus un souhait, ou un doux rêve, Red Dead Redemption arrive enfin sur PC
, avec un portage qui était attendu depuis des années. Compte tenu du succès de Red Dead Redemption 2
(et probablement du portage sur PS4 et Switch l'an dernier), Rockstar a donc fait le choix de porter son titre sur PC, là où la communauté est très importante.
L'annonce a eu lieu il y a quelques semaines, et nous sommes proches de son arrivée, étant donné que la sortie de Red Dead Redemption sur PC est prévue le 29 octobre
. Mais à quelle heure le titre se rendra jouable en France ?
À quelle heure sort Red Dead Redemption en France sur PC ?
Cette question revient très souvent à l'approche du lancement d'un jeu puisqu'une partie des joueurs et des joueuses souhaite toujours en profiter dès que possible, sans attendre plus longtemps. En règle générale, la sortie se fait à minuit ou bien en fin de journée. Dans le cas du jeu Rockstar, l'horaire est différent, puisque le lancement aura lieu en pleine journée, si nous nous référons au compte à rebours présent sur Steam.
Red Dead Redemption devrait donc sortir ce mardi 29 octobre, à 15 heures, heure française
.
Il faut toutefois noter que Rockstar n'a pas encore partagé l'information de manière officielle, et ne le fera peut-être pas. Steam affiche parfois une heure par défaut. Néanmoins, il y a de grandes chances pour que Red Dead Redemption sorte à 15h, sur PC, en France
. Si une information officielle et contradictoire est publiée d'ici là, nous mettrons à jour cet article, naturellement.
Rendez-vous donc le 29 octobre 2024 pour découvrir Red Dead Redemption, qui se rendra, dès lors, disponible sur PC (les configurations requises
). Si vous souhaitez acheter le jeu tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming devrait vous le proposer à moindre coût
.
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