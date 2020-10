Red Dead Online : Une panthère légendaire terrorise les terres de l'Ouest

La panthère Iwakta légendaire

Bonus d'Halloween

Promotions de la semaine

5 lingots d'or de réduction sur les rôles de chasseur de primes, de marchand, de collectionneur et de naturaliste.

10 lingots d'or de réduction sur le rôle de naturaliste.

Gratuit : déménagement de votre distillerie.

40 % de réduction sur tous les objets de rôle.

40 % de réduction sur les ceintures holster, cartouchières, doubles cartouchières et ponchos.

40 % de réduction sur les selles, selles améliorées et équipements de selle.

30 % de réduction sur les pistolets et revolvers.

30 % de réduction sur les chevaux.

Prime Gaming

Les joueurs de Red Dead Online ayant associé leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming obtiendront des récompenses pour recevoir les articles suivants : 5 phéromones d'animal légendaire gratuites, 6 000 XP de naturaliste, Camp de voyageur gratuit, Manteau Katata gratuit (confectionné à partir d'une fourrure de wapiti Katata légendaire). De plus, les joueurs qui auront associé leur compte à Prime Gaming avant le 16 novembre recevront une récompense pour un holster simple, ainsi que des offres de 50% de réduction sur un double holster, 50% de réduction sur le feu de camp de luxe et 30% de réduction sur l'arc amélioré.

Depuis plusieurs semaines,. Cette semaine dans, une nouvelle bête a fait son apparition, et il s'agit de. Celle-ci se trouve, mais attention si vous avez l'intention de mettre la main dessus, cette panthère est extrêmement féroce.Évidemment,, mais ce n'est pas tout. En plus de ces pièces de collection,, celle-ci étant façonnée avec de la peau rêche et des os denses des jaguars.De plus, les chapeaux et sacoches de selle de trappeur sont à -40 % dans la boutique de Gus cette semaine.Depuis le 20 octobre, Halloween s'est invité sur les terres de l'Ouest. De ce fait, plusieurs bonus sont disponibles à travers ces différents modes. Ainsi,, et si vous voulez être vraiment effrayant,Dans le même temps,: marchand, chasseur de primes, distillateur, naturaliste et collectionneur. Ainsi, toutes les missions de rôles vous rapporteront 25 % de RDO$ supplémentaires et le double d'XP de rôle.Cette semaine dans Red Dead Online, de nouvelles promotions sont disponibles :Pour rappel,