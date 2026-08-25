Ubisoft frappe fort avec Rainbow Six Tactics, un nouveau jeu de stratégie prometteur

Lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2026, Ubisoft a surpris les joueurs en annonçant Tom Clancy's Rainbow Six Tactics. Ce nouveau titre solo délaisse l'action multijoueur pour se concentrer sur la stratégie au tour par tour, offrant une approche inédite de la franchise.

L'univers de Tom Clancy s'enrichit d'une nouvelle expérience inattendue. L'éditeur français a profité de la vitrine mondiale de l'Opening Night Live de la gamescom 2026 pour lever le voile sur un projet développé par ses équipes parisiennes. Loin des affrontements en ligne effrénés, Rainbow Six Tactics invite les joueurs à repenser totalement leur approche des opérations spéciales.

Un virage stratégique assumé pour la licence

Ce nouvel opus, baptisé Rainbow Six Tactics, se présente comme un jeu tactique au tour par tour exclusivement jouable en solo. Pour la toute première fois dans l'histoire de la saga, les amateurs d'infiltration et d'assaut coordonné prendront les commandes sous l'identité de « Six », le grand patron de l'unité d'élite. L'objectif est de diriger des escouades de quatre agents lors de missions à très haut risque à travers le globe.

L'équipe de développement d'Ubisoft Paris a imaginé une boucle de jeu divisée en deux phases distinctes. Les joueurs devront d'abord passer par le quartier général pour analyser les renseignements, affecter les agents et améliorer leur base, avant de se déployer sur le terrain pour l'exécution tactique.

Des mécaniques familières repensées pour le tour par tour

L'action se déroule en parallèle des événements actuels de Rainbow Six Siege. Face à une menace mondiale inédite, les stratèges en herbe retrouveront une sélection de quinze agents issus du FPS. Chacun de ces opérateurs conserve ses compétences uniques, ses gadgets spécialisés et bénéficie d'un arbre de progression spécifique. Les affrontements exigeront une combinaison intelligente des capacités de l'équipe, des outils de reconnaissance et des environnements destructibles.

Les développeurs ont notamment mis l'accent sur le système de Brèche. Cette mécanique permet de déclencher une attaque synchronisée, figeant temporairement le rythme du tour par tour pour laisser l'ensemble de l'escouade agir simultanément lors de l'assaut d'une nouvelle zone.

Une campagne solo riche et variée

La campagne s'annonce prometteuse avec des dizaines de missions réparties dans des environnements diversifiés. Qu'il s'agisse de sauvetage d'otages, de désamorçage d'explosifs ou d'élimination de cibles prioritaires, chaque opération nécessitera une préparation minutieuse. La destruction de l'environnement, véritable marque de fabrique de la licence, jouera un rôle central pour ouvrir des lignes de tir ou créer des brèches imprévues.

L'objectif est d'offrir des séquences spectaculaires fidèles à l'ADN explosif et stratégique de Rainbow Six tout en renouvelant totalement l'expérience de jeu.

Les joueurs impatients peuvent d'ores et déjà ajouter le titre à leur liste de souhaits. Le lancement est prévu sur PlayStation 5, Xbox Series X et S, ainsi que sur PC via Ubisoft Connect, Steam et l'Epic Games Store en 2027.