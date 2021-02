Rage 2 offert sur l'Epic Games Store

Rage 2 gratuit sur l'Epic Games Store

Des gangs sanguinaires et sans pitié écument les routes et la tyrannique Autorité cherche à diriger les survivants d'une main de fer. Vous incarnez Walker, dernier Ranger du Wasteland et grain de sable dans les rouages de l'Autorité, laissé pour mort après la ruine de son foyer. À présent, seule votre rage vous amènera justice et liberté. Combats de véhicules, super-pouvoirs et monde ouvert chaotique, voilà ce qui vous attend dans ces terres impitoyables. Affrontez des gangs sadiques pour acquérir les outils et technologies nécessaires afin d'éliminer une fois pour toutes l'Autorité !

Comment récupérer Rage 2 gratuitement ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Depuis maintenant deux ans, les papas de Fortnite nous ont habitués à proposer un ou plusieurs jeux gratuits chaque semaine. Si la plupart sont des titres indépendants, nous retrouvons, parfois, de plus grosses productions, comme GTA V, World War Z ou même la trilogie Batman: Arkham. Pour ce début d'année 2021, la société nous avait déjà permis de récupérer Star Wars: Battlefront 2. C'est cette fois-ci au tour de Rage 2 Co développé par id Software et Avalanche Studios et édité par Bethesda,. Pour tenter de faire découvrir son univers post-apocalyptique si particulier à de nouvelles personnes, les développeurs ont décidé de le mettre gratuitement à disposition des utilisateurs de l'Epic Games Store, le temps d'une semaine.Si vous n'avez jamais entendu parler de Rage 2, ou vous ne vous souvenez plus de quoi il s'agit, sachez que nous avons affaire à un jeu de tir en monde ouvert, dans lequel des gangs se livrent une guerre sans pitié pour prendre les commandes du peu de ressources restantes après qu'un astéroïde ait tué 80 % de la population. Vous incarnez Walker, qui a été laissé pour mort, qui cherche à se venger, tout en retrouvant un semblant de liberté.Pour cela, vous allez devoir vous rendre sur l'Epic Games Store dès le 18 février à 17h et réclamer votre dû. Vous pouvez cliquer directement ici pour tomber sur la page du jeu.Vous pouvez consulter à tout moment la liste des jeux offerts sur l'Epic Games Store à cette adresse