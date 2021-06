Psychonauts 2 partage sa date de sortie

Psychonauts 2 nous donne rendez-vous en août

Dès cet été, les joueurs auront le plaisir de découvrir, et après plusieurs semaines de doutes et d'angoisse,. Cela faisait plusieurs jours que Double Fine tentait tant bien que mal de rassurer sa communauté en affirmant plusieurs fois sur les réseaux sociaux que le titre serait bel et bien disponible durant cette année 2021.Ainsi, c'est au travers de la conférence deque, avec une parution dans leday one. Aussi, le studio en a profité pour dévoiler un trailer avec des images inédites du titre.Pour plus de précisions,trouvera son intrigue après les aventures du premier opus, et emmènera les joueurs dans une histoire au cœur de l'esprit humain, avec l'humour que l'on connaît qui est propre au studio. Ils incarneront, un jeune acrobate et puissant médium, qui a réalisé son rêve, celui de rejoindre l’organisation internationale d’espionnage psychique,. Cependant, ce ne sera pas de tout repos puisque cette organisation va devoir faire face à des ennemis qui tenteront de ramener à la viePour rappel, Psychonauts 2 sera disponible le 25 août sur le Xbox Game Pass, mais aussi sur PC, les consoles Xbox Series, Xbox One, et les consoles PlayStation.