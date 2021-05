Psychonauts 2 : Double Fine réaffirme sa sortie pour 2021

And, again: the game is coming this year. — Double Fine (@DoubleFine) May 18, 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Il y a quelques semaines,, à savoir, avait pris l'initiative de rassurer les joueurs quant à la parution du jeu pour cette année 2021. Bien que les informations et les détails quant à l'avancement du développement du jeu soient extrêmement rares, pour ne pas dire inexistants,sur le réseau social Twitter, en toute sobriété.Selon le tweet,, et le studio affirme à travers ces mots que son jeu ne subira donc plus de retard. Cependant, sa date de sortie définitive n'a toujours pas été annoncée, mais elle ne devrait tarder à être dévoilée puisque Double Fine semblait être à la fin du développement du titre en décembre dernier.Avec l'E3 qui arrive à grands pas, nous pourrions avoir une nouvelle bande-annonce et une date de sortie de Psychonauts 2 à cette occasion.