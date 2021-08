Psychonauts 2 : Double Fine présente ses nouveaux personnages

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Attendue depuis des années, la suite des'offrira une parution pour ce mois d'août 2021 avec, et si les joueurs auront le plaisir de retrouver, le protagoniste de l'histoire, d'autres personnages seront amenés à croiser son chemin. De ce fait,a décidé pour l'occasion de publier une vidéo dans laquelle nous pouvons découvrir davantage ces nouvelles têtes.Dans la vidéo partagée, nous retrouvons notre héros, peu après les événements du premier opus. Il se trouve dans, accompagné de tout un panel de nouveaux personnages. Il est donc malgré lui plongé au milieu de ces derniers, et va devoir faire connaissance avec eux. Cependant, la tâche ne sera pas si aisée puisqu'ils auront chacun leur propre caractère et personnalité, et certains se montreront un peu réticents, voire hautains envers lui. Raz va donc devoir jongler entre des êtres tantôt chaleureux, tantôt glacials.Pour rappel, Psychonauts 2 a récemment dévoilé sa date de sortie, et donne donc rendez-vous à ses joueurs le 25 août 2021 via le Xbox Game Pass, mais aussi sur PC, consoles Xbox Series, Xbox One, et sur consoles PlayStation.