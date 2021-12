Propnight, multijoueur entre Prop Hunt et Dead by Daylight, est disponible

Plonge au cœur d'hostilités palpitantes dans Propnight, un jeu multijoueur où moteur physique, survival horror et chasse d'objets en tout genre se mêlent et s'entremêlent.

Annoncé lors d'une présentation générale de The Day Before , jeu de survie multijoueur attendu pour juin 2022,propose une expérience drastiquement différente. Développé par Fntastic, studio kazakh, nous avons le droit à un mélange. Le principe est donc assez simple, mais vous verrez qu'une fois dedans, les choses seront bien plus compliquées.Pour faire court,Seulement, pour tromper la vigilance du tueur, les survivants auront la capacité de se transformer en objet, et même de se déplacer en étant « déguisé ». De ce fait, chaque partie s'annonce différente, mais aussi amusante, selon le déroulement.est disponible uniquement sur PC, par le biais de Steam, après un petit report de 24h, à la suite de quelques soucis. Plusieurs mises à jour, pour apporter du contenu inédit et varier l'expérience, devraient être implantées au fil du temps. Concernant The Day Before , il faudra attendre le 21 juin.