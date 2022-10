Propnight : Une date de sortie pour la refonte Reborn

Nouvelles mécaniques de gameplay Chaque Survivant a maintenant une compétence unique Les Tueurs peuvent déclencher des événements en jeu, impactant tout le monde

Deux nouveaux Tueurs

Deux nouvelles cartes

De nombreuses améliorations en tout genre

Système de destruction

Un système de progression

Amélioration des cartes existantes

Nouvelle version du mode compétitif

partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 6,46 € au lieu de 16,79 €, soit 62 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

soufflera sa première bougie en fin d'année et pour l'occasion, les développeurs vont proposer à la communauté une mise à jour majeure. Cela fait quelques mois que Fntastic tease et teste quelques nouvelles fonctionnalités et après une bêta, le studio est prêt à la sortie.Le but est de relancer l'attractivité autour de Propnight, qui a baissé dans les mois qui ont suivi sa sortie, à cause de nombreux problèmes, et des cheaters.Avec Reborn, Fntastic compte donc bien reconquérir le cœur des joueurs et va profiter d'Halloween pour relancer son jeu.En plus de cette mise à jour,Toutefois, aucune information sur cet événement n'a pour le moment été précisée, mais un teaser a été publié.Dans tous les cas, Fntastic donne rendez-vous à sa communauté le 25 octobre, pour profiter de Propnight Reborn, qui devrait faire revenir de nombreux joueurs. Si vous souhaitez découvrir l'expérience, notre