Propnight : Nouveaux graphismes et fonctionnalités inédites arrivent

partenaire Instant Gaming vous le propose avec une jolie réduction

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Six mois après son lancement sur Steam, et avoir un peu perdu de sa superbe, sans trop de surprise, les développeurs ont annoncé travailler sur une refonte du jeu.. Nous ne savons pas quand, mais cela ne saurait tarder, puisque cette mise à jour arrive en bêta.Parmi les nouvelles choses déjà révélées, nous savons que les graphismes seront touchés, puisque. D'ailleurs, l'interface, qui n'était pas optimale, sera également revue. Enfin, et c'est la plus grande part de mystère,. Il s'agit d'une mise à jour complète du jeu, comme indiqué dans la communication du studio.D'ailleurs, si vous souhaitez Propnight reste disponible sur Steam pour la somme de 16,79 €, mais notre. Rappelons que l'autre production majeure du studio, The Day Before , a vu sa date de sortie être repoussée de près d'un an, puisqu'il n'est plus attendu avec le 1er mars 2023. Vous pouvez retrouver toutes les informations à propos de ce jeu de survie dans cet article dédié