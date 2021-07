Project Windless : Krafton (PUBG) aimerait en faire un « Witcher coréen »

The game inspired by 'The Bird That Drinks Tears' was previously revealed to be a single-player dark fantasy rpg game. pic.twitter.com/5zViBfEsOO — PlayerIGN (@PlayerIGN) July 26, 2021

À la fin du mois de mai, Krafton, le studio en charge de PUBG, avait dévoilé(nom temporaire), un projet vidéoludique issu du roman fantastique coréen The Bird That Drinks Tears, très populaire, avec l'objectif d'en faire une franchise multimédia plus large. Suite à un compte rendu d'une conférence de presse, nous avons eu quelques détails supplémentaires sur ce projet qui reste encore mystérieux.Comme le rapporte PlayerIGN, en plus d'avoir d'autres projets pour cette licence (potentiellement une bande dessinée et un film),, comme le suggérait plus ou moins l'annonce il y a quelques semaines. Ce titre aurait été décrit par Krafton comme un « Witcher coréen ». Pour rappel, Iain McCaig, artiste conceptuel de talent à Hollywood, travaille sur le projet.Il faudra malheureusement patienter pour en savoir plus à son sujet, sachant ques. Par ailleurs, lors de cette même conférence, le jeu « PUBG Cowboy », qui avait fuité il y a quelques mois , a également été mentionné, tout comme un autre projet, nommé Titan. Leur sortie n'étant pas attendue avant fin 2022 (pour le moment) il faudra attendre un peu avant une officialisation en bonne et due forme.