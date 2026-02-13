Project Windless se dévoile avec un coq géant comme protagoniste principal

Krafton vient de lever le voile sur Project Windless, un action-RPG sombre tiré du roman coréen The Bird That Drinks Tears. Avec son héros aviaire brutal et ses batailles gigantesques, ce titre purement solo promet une expérience viscérale loin des jeux services actuels.
C'est une annonce qui a pris tout le monde de court, cachée à l'origine dans un obscur rapport financier de 2021. Aujourd'hui, Krafton, le géant derrière PUBG, change radicalement de registre avec son studio de Montréal. Project Windless
, nom de code de cette nouvelle production, se dévoile enfin à travers une bande-annonce de trois minutes qui ne laisse personne indifférent
. Loin des shooters compétitifs, nous sommes ici face à un action-RPG solo, sombre et violent, adaptant l'univers du célèbre roman de fantasy coréen The Bird That Drinks Tears de Lee Youngdo.
Un guerrier aviaire impitoyable
Le jeu nous plonge dans un univers de dark fantasy riche et complexe, peuplé de quatre races distinctes, à savoir les Humains, les Tokkebi, les Nhaga et les Rekon
. L'intrigue se déroule 1 500 ans avant les événements des livres, explorant une ère mythique encore jamais détaillée. Cette préquelle permettra aux néophytes de découvrir ce monde sans être perdus, tout en offrant aux fans de la première heure une extension inédite du lore. Le conflit central semble tourner autour des Nhaga et d'un incident diplomatique sanglant, mais c'est surtout l'échelle des affrontements qui impressionne.
L'élément le plus frappant de cette présentation reste sans conteste le protagoniste. Oubliez les chevaliers en armure étincelante ou les sorciers mystérieux. Ici, vous incarnez un Rekon, une sorte de guerrier aviaire anthropomorphe mesurant plus de deux mètres de haut
. Si l'idée d'un homme-poulet peut prêter à sourire sur le papier, la vidéo dissipe immédiatement toute envie de rire. Ce colosse est une véritable machine à tuer, maniant deux épées gigantesques ou une lance massive pour démembrer ses adversaires avec une brutalité inouïe
.
Le directeur créatif du studio, Patrik Méthé, a souligné l'importance de l'immersion et de l'impact du joueur sur ce monde :
Dès le début, nous nous sommes demandé ce que cela signifiait vraiment d'incarner une figure légendaire dans un monde fantastique. Pour nous, cela signifiait donner aux joueurs une véritable liberté d'action, non seulement au combat, mais aussi dans le déroulement des guerres. Project Windless est construit autour de l'idée que la légende n'est pas quelque chose que l'on observe, c'est quelque chose que l'on crée activement par le jeu.
Des batailles à grande échelle sans concession
Côté gameplay, le titre semble emprunter à la démesure des Musou (comme Dynasty Warriors) tout en y injectant une dose de tactique et de technicité propre aux RPG d'action modernes. Krafton met en avant sa Mass Technology, un outil permettant d'afficher et de gérer des centaines d'ennemis à l'écran simultanément. Le joueur devra se frayer un chemin à travers ces marées humaines, fauchant les rangs adverses avant de se confronter à des boss exigeants qui demanderont bien plus que du simple martelage de boutons.
La meilleure nouvelle pour les puristes reste sans doute le modèle économique et structurel du jeu. Krafton a confirmé que Project Windless serait une « expérience premium solo », excluant d'emblée toute composante multijoueur ou mécanique de jeu service
. Aucune date de sortie n'a encore été communiquée, mais le projet s'annonce déjà comme l'un des plus intrigants de ces prochaines années.
commentaire (0)