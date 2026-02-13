Project Windless se dévoile avec un coq géant comme protagoniste principal



le 13 février 2026 à 00h05 Publié par Corentin Rimbert le 13 février 2026 à 00h05

Krafton vient de lever le voile sur Project Windless, un action-RPG sombre tiré du roman coréen The Bird That Drinks Tears. Avec son héros aviaire brutal et ses batailles gigantesques, ce titre purement solo promet une expérience viscérale loin des jeux services actuels.