Project Windless : Krafton (PUBG) travaille sur un nouveau jeu inspiré d'un roman sud-coréen

Dans un monde où coexistent quatre races désignées, le monde est divisé en deux. Une première moitié est peuplée par les Nagas, la seconde par êtres humains, Dokkaebis, et Leckorns. Un groupe d'individus composé par un humain, un Dokkaebi et un Leckorn ont décidé d'infiltrer le territoire des Nagas afin de secourir un Naga.

Que dire du « Project Windless » ? Eh bien pour le moment pas grand-chose. Cependant, Krafton a assuré vouloir en faire bien, qui s'inspira de la propriété intellectuelle qu'est The Bird That Drinks Tears. Le tout se déroulera dans un univers inspiré de la culture coréenne dans un monde peuplé de créatures mythiques.Afin de monter les bases du projet « Project Windless », Krafton s'est tourné vers un concept artiste hollywoodien, Iain McCaig, notamment connu pour avoir travaillé sur des personnages des franchises Star Wars, Avengers et Harry Potter. Sa tâche est d'aider le studio à appréhender et visualiser l'univers créer par. Une première esquisse a d'ores et déjà été partagée, il s'agit d'une plateforme en bois construite en haut d'une colline surplombant ce qui semble être une vallée désertique.De plus le dessin, signé Iain McCaig, montrant un individu sur le dos d'un félin a également été rendu public. Il est possible d'y lire en anglais l'annotation « Anotayi sur Marunare ».Project Windless trouvera les racines de son histoire dans le roman visuelde Yeong-do Lee. Cet auteur a pour habitude de faire paraître l'intégralité de ses romans sur internet via le forum « Hitel ». Publié en 2003,n'y a pas fait exception. Cependant, il n'est actuellement pas possible de savoir à quel point l'histoire du jeu sera semblable à celle du roman. Le jeu n'en étant qu'aux prémisses de son développement, aucune autre information n'a été communiquée. Mais pour peut-être vous donner l'envie de découvrirou au moins de suivre l'avancée du développement du jeu, voici une description (sans spoil) de ce que propose le roman.