Ninja Theory annonce Project: Mara, un titre « expérimental »

Le studio anglais Ninja Theory vient de partager les premières informations quant à son nouveau projet, défini comme un titre expérimental basé sur des expériences réelles et des études approfondies.

En partant de récits d’expériences réelles et d’études approfondies, l’objectif est de recréer les horreurs de l’esprit de la manière la plus précise et la plus réaliste possible. Project: Mara sera un titre expérimental et une vitrine de ce qui pourrait devenir un nouveau medium de récit.

Alors queœuvre actuellement sur Hellblade II , annoncé à l'occasion des Game Awards en décembre dernier, et dont la sortie est prévue sur PC et Xbox à une date encore inconnue,, qui n'en est qu'à ses prémices.Du nom de, celui-ci penchera plutôt vers l'horreur, et mettra notamment en avant « une représentation crédible et fondée de la terreur mentale ». Le studio aimerait proposerToutefois, aucune autre information n'a pour le moment été donnée. Nous ne possédons pas encore deconcernant ce projet, mais il est fort probable qu'il faille attendre de longs mois avant de pouvoir y jouer. Les plateformes concernées n'ont pas été communiquées, mais sachant que le titre est développé par Ninja Theory, qui fait partie depuis plusieurs années du Xbox Game Studios,De nouvelles informations seront probablement partagées dans les semaines et mois à venir. En attendant, nous rappelons que Ninja Theory, en plus de travailler sur Hellblade II , est concentré sur Bleeding Edge