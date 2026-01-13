Ninja Theory travaillerait sur Hellblade 3, et non plus Project: Mara

Project: Mara ne serait plus dans les plans de Ninja Theory, qui se concentrerait sur un nouvel opus pour la franchise Hellblade.

Le nom Project: Mara, qui a été divulgué pour la toute première fois en 2020, représente un nouveau projet vidéoludique de Ninja Theory, les créateurs de la franchise Hellblade. Cependant, d'après une récente rumeur, Ninja Theory aurait changé ses plans et travaillerait à présent sur Hellblade 3, et non plus Project: Mara.





Ninja Theory aurait laissé de côté Project: Mara pour Hellblade 3



Effectivement, selon le journaliste Jez Corden de Windows Central, qui a partagé ces informations lors d'un nouvel épisode de Xbox Two Podcast, Ninja Theory aurait choisi d'abandonner Project: Mara afin de se concentrer sur la suite des aventures de Senua, soit Hellblade 3. Jez Corden a notamment déclaré :

D'après ce que j'ai entendu, il ne faut pas s'attendre à ce que Project Mara voit le jour. Project Mara n'était qu'un concept. Ce n'est pas un jeu et ce n'est pas un projet sur lequel ils [les développeurs de chez Ninja Theory] travaillent actuellement. Cela pourrait potentiellement devenir quelque chose à l'avenir, mais Project Mara n'est pas un jeu en cours de développement chez Ninja Theory. D'après ce que je comprends, leur prochain titre serait Hellblade 3 et il serait un peu plus interactif que Hellblade 1 et Hellblade 3. Je ne connais pas la nature exacte de ce que sera Hellblade 3, ni même s'il portera réellement ce nom, mais il semble que le projet se situe dans l'univers de Hellblade.

Ceci ne serait, d'ailleurs, pas si étonnant que cela, au vu de la popularité de la licence Hellblade, qui compte deux opus à ce jour. Pour autant, il se peut que Ninja Theory décide, par la suite, de retravailler sur Project: Mara, si ce celui-ci n'a pas été complètement mis de côté.





Qu'est-ce que Project: Mara ?



En 2020, Ninja Theory avait prononcé quelques mots décrivant Project: Mara, qui est/était un « titre expérimental et une vitrine de ce qui pourrait devenir un nouveau médium de récit » :

En partant de récits d'expériences réelles et d'études approfondies, l'objectif est de recréer les horreurs de l'esprit de la manière la plus précise et la plus réaliste possible. Project: Mara sera un titre expérimental et une vitrine de ce qui pourrait devenir un nouveau médium de récit.

Dans tous les cas, il va falloir attendre une communication officielle de la part de Ninja Theory pour connaître leurs plans pour l'avenir, et surtout pour savoir si Project: Mara a bien été relayé au second plan, et ce, en faveur d'un potentiel Hellblade 3.