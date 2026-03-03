Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille : Attention à ce geste qui peut vous faire perdre votre progression

Certains joueurs de Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille ont eu une très mauvaise surprise au cours de leur aventure sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Mais celle-ci peut être facilement évitée en adoptant ce réflexe simple.

Une fausse manipulation fatale captée en direct

Anddddd here's the moment it happened 😭😭 don't be like me save save SAVE your games ugh #FRLG #PokemonFRLG https://t.co/LXAdu8Fxk4 pic.twitter.com/KRdW1R6Ey8 — SavannahBananaZ (@SavananaBananaz) March 1, 2026

Une astuce déjà prisée par les chasseurs de Shiny dans Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille

Disponibles depuis le 27 février 2026 sur Nintendo Switch 2 et sur Nintendo Switch, les jeuxproposent aux nostalgiques et aux nouveaux dresseurs de (re)découvrir ces opus colorés.Ceux-ci ne proposent pas de graphismes adaptés aux consoles actuelles mais plutôt une expérience de jeu identique à celle lancée en 2004 sur Game Boy Advance. Néanmoins,Si les premiers témoignages ont été relayés sur Reddit, l'un des exemples les plus marquants est survenu pendant un live de la créatrice de contenus SavananaBananaz. Alors qu'un Pokémon était en train d'apparaître dans les hautes herbes, elle voit sa version Vert Feuille être relancée sans raison. D'abord choquée par la situation, elle réalise ensuite qu'elle a fait une mauvaise manipulation et l'explique aux spectateurs de son live.Elle révèle alors avoirOr, cette manipulation fait queÀ cause de ce geste maladroit, elle a perdu 90 minutes de jeu car elle n'avait pas sauvegardé sa progression avant l'incident.Mais le défaut pointé du doigt par les victimes de ce mauvais tour (qui n'est pas provoqué par la Team Rocket) est qu'aucun message d'avertissement ou de confirmation n'apparait à l'écran.Cette manipulation fonctionne aussi bien sur la version Rouge Feu que sur la version Vert Feuille.Mais malgré les frayeurs et les mauvaises surprises, certains joueurs exploitent ce petit « défaut » à leur avantage.En effet, celles et ceux qui traquent les versions chromatiques des Pokémon peuventS'ils ne trouvent pas le Pokémon en question ou si un Shiny a été K.O. par inadvertance, il suffit d'appuyer rapidement sur les 4 boutons de la console pour retourner à l'écran titre.Cependant, il faut sauvegarder régulièrement sa progression pour ne pas voir cette rencontre exceptionnelle se transformer en déception.