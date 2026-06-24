Pokémon Pocket promet une belle dose de mignonnerie avec sa nouvelle extension

Pour célébrer le début de l'été et des vacances, Pokémon Pocket nous emmène en pique-nique avec certaines de ses créatures les plus adorables dans l'extension Jours heureux.

Alors que le soleil et la chaleur écrasante ont envahi l'hexagone, l'été démarre de manière toute douce dans Pokémon Pocket. En effet, le titre de DeNA accueillera dans quelques jours une nouvelle extension dont le thème était encore confidentiel. Mais un trailer a été mis en ligne le 24 juin 2026 et il annonce l'arrivée de Jours heureux aux côtés de favoris de la communauté.

Jours heureux, une extension rappelant la Radiant collection de Générations

Le trailer débute en nous montrant un élégant pique-nique installé dans une plaine verdoyante. Puis rapidement, les convives sont révélés un à un, en commençant par une magnifique Illustration rare de Pikachu. Très vite, il est accompagné par deux autres cartes Illustration rare à l'effigie de Nymphali et de Tiplouf. Le ton est donné : les Pokémon les plus attachants seront à l'honneur dans cette nouvelle extension.

Avec ses teintes douces et ses Pokémon attachants, cette série n'est pas sans rappeler la Radiant Collection, série de cartes spéciales présentes dans l'extension Générations du TCG Pokémon. Ce set spécial mettait aussi l'accent sur les Pokémon du quotidien et les compagnons les plus mignons. Jours heureux suit cette lancée en dévoilant plusieurs compagnons canins comme Caninos, Voltoutou, Rocabot et Pâtachiot.

Tendresse et bonne humeur en approche dans Pokémon

D'autres cartes douces ont été dévoilées comme Dedenne EX, Méga-Diancie EX, Ronflex, Fragilady de Hisui ou Ramoloss. Avec tant de mignonnerie annoncée, il y a de grandes chances de voir les collectionneurs et collectionneuses se jeter sur ces nouveaux boosters à leur arrivée.

L'extension Jours heureux sera disponible dans Pokémon Pocket à partir du 30 juin 2026. Pour conclure, rappelons que le titre est jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.