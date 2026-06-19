Pokémon Pocket : La Pioche miracle est de retour avec des chats et des joyaux

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 19 juin 2026 à 14h25
La ligne évolutive de Poussacha est à l'honneur dans Pokémon Pocket. Après la rotation Premium mensuelle, le chat de Paldea s'invite dans la Pioche miracle avec un compagnon vivant dans l'obscurité.
Pokémon Pocket : La Pioche miracle est de retour avec des chats et des joyaux

Chaque mois, Pokémon Pocket propose un événement Pioche miracle accessible à tous les utilisateurs, quel que soit leur niveau. Disponible depuis l'onglet du même nom, il permet de récupérer facilement des Sabliers Miracle, des Tickets événements et des cartes inédites.

L'édition de juin a officiellement débuté il y a quelques heures, mais elle ne met pas en avant des Pokémon amateurs de virées sur la plage. À la place, un duo atypique est proposé avec des griffes et des pierres précieuses.

Un chat combatif et des yeux de cristal à l'honneur dans Pokémon Pocket

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De manière régulière, une Pioche miracle événementielle apparait. D'ailleurs, si c'est le cas, un petit encart rouge le précise sur l'écran d'accueil de l'application. Deux types de pioches sont alors proposés aux joueurs.

La première est gratuite, mais n'octroie qu'une chance sur cinq d'obtenir l'un des deux Pokémon vedettes. Dans ce cas de figure, l'obtention d'une carte promotionnelle n'est pas garantie. Tandis que la seconde coûte au joueur 2 cœurs de sa jauge Miracle. En revanche, la pioche ne contient que des cartes promotionnelles représentant cette fois-ci Matourgeon et Ténéfix.

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Précisons que les cartes en question existent déjà dans Pokémon Pocket et peuvent être obtenues en ouvrant des boosters de Merveilles de Paldea pour Matourgeon et de Propulsion paradoxe pour Ténéfix. Mais ces variantes possèdent une illustration exclusive et un tampon Leveinard. De plus, comme il s'agit de cartes Promo-B, elles ne peuvent pas être échangées avec d'autres joueurs. La seule manière de les obtenir est donc d'utiliser la Pioche Miracle.

Personnalisez votre deck avec des accessoires cosmétiques représentant Ténéfix

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En complément de ces cartes, les joueurs prenant part à l'événement peuvent compléter une série de missions temporaires comme obtenir au moins une carte de chaque Pokémon à l'honneur ou utiliser la Pioche miracle un certain nombre de fois. En validant ces missions, vous pourrez obtenir différentes récompenses allant de cartes Promo-B à une collection d'objets cosmétiques inédits. 

La collection proposée sera aux couleurs de Ténéfix. La pioche miracle mensuelle et ses récompenses sont disponibles dans Pokémon Pocket depuis le 19 juin et resteront actives jusqu'au 29 juin prochain.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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