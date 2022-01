Quelle durée de vie pour Pokémon Legends: Arceus ?

Depuis ce 28 janvier, il est possible de découvrirsur Nintendo Switch. Ce dernier propose une expérience totalement originale pour la franchise, puisque nous évoluerons dans un monde ouvert, dans l'ancienne région de Sinnoh, portant le nom de Hisui. Naturellement, les nouveautés sont importantes avec cet opus, notamment au niveau des fonctionnalités, à l'image des combats plus poussés ou encore d'un artisanat permettant d'évoluer au fil de son aventure.Étant particulièrement complet, de prime abord, nombre de joueurs se demandentComme toujours,. Si vous êtes du genre à vous focaliser simplement sur l'histoire et quelques quêtes secondaires, cette durée de vie ne sera pas la même qu'un joueur qui souhaite terminer le jeu à 100 %, en attrapant tous les Pokémon, par exemple.Ainsi, il faudra compter. Vous pouvez en rajouter une dizaine si vous explorez ce nouveau monde, et bien plus si vous avez comme objectif de compléter le Pokédex, qui regroupe 242 Pokémon. Voici un petit récapitulatif deBien entendu, cela n'est qu'une estimation et la durée variera selon votre façon de jouer. Pour compléter le Pokédex, plusieurs heures de jeu supplémentaires sont à rajouter, ce qui augmente de fait le temps que vous passerez dans les contrées de Hisui. L'expérience s'annonce, quoi qu'il arrive, plus longue que les autres jeux de la licence.est, pour rappel, disponible depuis ce 28 janvier sur Nintendo Switch. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire