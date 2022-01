Pokémon Legends: Arceus publie une nouvelle bande-annonce et des screenshots

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



est sans aucun doute l'un des jeux les plus attendus de ce début d'année, qui commence en fanfare. Fin janvier, nous pourrons découvrir le premier Pokémon aux allures RPG en monde ouvert, dans une toute nouvelle région, ou plutôt une époque inexplorée, le Sinnoh d'antan, nommée Hisui. Afin que chaque futur dresseur soit prêt à se lancer dans cette aventure prometteuse, Nintendo nous inonde de vidéos. La dernière nous présente pêle-mêle l'histoire et ce monde qui sera plus dangereux qu'il n'y paraît.Pour avoir une meilleure vision de certaines choses, Nintendo n'a pas non plus hésité à publier une série de captures d'écran, nous montrant différents lieux de. Certaines mettent également en avant les combats.Pour rappel, la sortie dese fera exclusivement sur Nintendo Switch, dès le 25 janvier. Cette nouvelle expérience est bien différente de ce que nous avons connu jusqu'à maintenant, étant donné que le joueur sera très libre dans ses déplacements et ses mouvements. Reste à savoir si cette recette fonctionnera auprès des amoureux de la licence.