Pokémon Legends: Arceus dévoile une nouvelle bande-annonce et des informations

Cerbyllin : ses jambes robustes lui permettent de galoper à toute vitesse à travers Hisui et de sauter par-dessus les obstacles.

Paragruel : les joueurs pourront traverser les plans d'eau sur son dos. Il est aussi capable de se propulser hors de l'eau pour surmonter sans effort les obstacles sur sa route.

Gueriaigle de Hisui : il permettra aux joueurs de parcourir les cieux de la région. Depuis les hauteurs, ils pourront repérer les Pokémon et les objets en contrebas.

sera l'occasion pour nos apprentis maîtres Pokémon de se plonger dans. Même s'il s'agit de la région de Sinnoh d'antan, et donc assez méconnaissable, mais les joueurs pourront compter surqui semble détenir un étrange pouvoir et qui les assistera durant toute leur aventure.D'autre part, lors de leurs expéditions,. Ils seront reconnaissables grâce à leurs yeux rouges vifs, mais aussi parce qu'ils seront plus forts que les Pokémon dits normaux. Ils n'hésiteront pas à attaquer les joueurs qui s'approcheront trop près d'eux.Par ailleurs, il existe aussi d'autres Pokémon spéciaux ayant reçu une bénédiction :. Très puissants, la légende raconte que d'autres viennent en aide de bon gré aux habitants de la région. Malgré leurs pouvoirs et capacités, ils sont néanmoins difficiles à maîtriser, et en tant que membre du Corps des Chercheurs, les joueurs devront les calmer.Dans, un instrument assez mystérieux qui permettra de faire appel à des Pokémon spéciaux afin de les conduire d'un point A à un point B :Mais avant de partir à l'aventure, il faudra s'assurer d'être bien préparé et pour cela, rien de mieux qu'un tour à. Cette petite ville proposera plusieurs points d'interaction afin de permettre aux joueurs de faire des achats, se relooker, et même accueillir des Pokémon attrapés.Pour rappel, Pokémon Legends: Arceus sera disponible sur Nintendo Switch le 28 janvier 2022.