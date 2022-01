Pokémon Legends: Arceus : Combien y a-t-il de Pokémon ?

Combien y a-t-il de Pokémon dans Pokémon Legends: Arceus ?

Instant Gaming vous le propose pour la somme de 56,2 € au lieu de 59,99 €, soit 6 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

était, naturellement, très attendu par tous les amateurs de la licence, pour de multiples raisons. Monde ouvert, nouvelle région (ou plutôt ancienne), mécaniques RPG et fonctionnalités inédites, les développeurs ont innové avec Arceus, ce qui a plu à la communauté. Bien évidemment, avec toutes ces activités, de nombreux joueurs se demandent, afin de compléter le Pokédex.Comme vous devez le savoir si vous avez déjà commencé Arceus, vous vous retrouvez dans le Sinnoh d'antan, région qui était à l'époque nommée Hisui. Cependant, contrairement à ce que nous pourrions croire, nous ne retrouvons pas que des Pokémon de la quatrième génération, mais un mélange de plusieurs. Cela n'a cependant pas de réel impact sur le Pokédex, puisque « seuls ». Ce chiffre comprend également les Pokémon Légendaires, mais aussi les formes spéciales.Toutefois, en sachant que certaines créatures peuvent être bien plus difficiles à attraper, dans le but de compléter le Pokédex, cela vous demandera un temps assez important. D'autant plus que certains défis seront à relever pour des Pokémon en particulier. Attraper un Pokémon une fois ne suffit effectivement pas à compléter son entrée dans le Pokédex, puisqu'une étude plus poussée sera à faire, par le biais des tâches, lesquelles vous permettent également de monter des niveaux dans le Groupe Galaxie.En d'autres termes, si le nombre de Pokémon n'est peut-être pas très important, si votre objectif est la complétion du Pokédex, de nombreuses heures de chasse s'offrent à vous, bien plus que dans les précédents opus.Si vous ne vous êtes toujours pas lancé dans cette aventure, vous pouvez consulter notre article découverte , avec les premières heures de gameplay. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire