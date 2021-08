Pokémon : Il existe désormais 900 Pokémon

At present, we have exactly 900 known Pokémon — Joe Merrick (@JoeMerrick) August 18, 2021

Grâce audu 18 août dernier, nous avons pu en apprendre davantage sur le tant mystérieux spin-off en monde ouvert Pokémon Legends: Arceus , mais aussi sur Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante , les remakes des jeux sortis en 2007 sur Nintendo DS. À travers les diverses informations et présentations des jeux, la licencea franchi l'air de rien un nouveau cap dans son histoire.Si nous avons pu avoir quelques aperçus des régions d'comme celle de Hisui, anciennement appelée Sinnoh,. Ces révélations peuvent paraître quelque peu banales au premier abord, mais elles amènent en réalité. Ce « petit » détail a été repéré par, un site web regroupant toutes les informations de Pokémon depuis 22 ans.Les deuxà s'être dévoilés sont, Pokémon de type Normal et Psy, ainsi que, un Pokémon de type Eau et Spectre. D'autre part, d'autres créatures déjà existantes reçoivent de nouvelles formes :, avec une version barbue et de type Feu et Roche, et, dans une nouvelle teinte et de type Psy et Vol.À l'avenir, nous pouvons clairement supposer que le nombre total de Pokémon continuera de s'agrandir et atteindra très certainement les 1000 créatures avec la génération 9. Toutefois, ces dernières années, le nombre de nouveaux ajouts a connu une petite baisse, mais il continue tout de même d'augmenter.