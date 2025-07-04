Pokémon GO : Voltorbe et Voltorbe de Hisui à l'honneur pour l'heure vedette du 8 juillet

Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Voltorbe et Voltorbe de Hisui pourront être récupérés en version normale ou shiny.
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO
de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Voltorbe et Voltorbe de Hisui seront mis sous les feux des projecteurs le mardi 8 juillet 2025
pour succéder à Pikachu portant un chapeau de fête.
Voltorbe et Voltorbe de Hisui à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette
L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous gagnerez deux fois plus de PX en capturant un Pokémon.
Cette semaine, Voltorbe et Voltorbe de Hisui sont à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 8 juillet 2025.
Voltorbe et Voltorbe de Hisui
sont des Pokémon de type Électrik et Plante (seulement pour la forme de Hisui), et peuvent tous deux évoluer en Électrode en échange de 50 Bonbons. Il existent en versions Obscures, et peuvent être aperçus habituellement dans les zones urbaines ou industrielles, ou à proximité des gares et des universités, bien qu'il soit plus courant d'observer Voltorbe de Hisui au cours d'événements spéciaux. L'heure vedette est donc une occasion à ne pas manquer pour tous ceux qui n'ont pas encore au la chance de croiser et de faire évoluer ces Pokémon.
De plus, notez que ces Pokémon disposent d'une version shiny sur Pokémon GO, et se repèrent aisément grâce au changement de couleur de leur corps. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion.
En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
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