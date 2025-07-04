Pokémon GO : Voltorbe et Voltorbe de Hisui à l'honneur pour l'heure vedette du 8 juillet



le 04 juillet 2025 à 10h57 Publié par Amandine Paccou le 04 juillet 2025 à 10h57

Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Voltorbe et Voltorbe de Hisui pourront être récupérés en version normale ou shiny.