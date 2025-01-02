Pokémon GO : Voltorbe et Voltorbe de Hisui à l'honneur pour l'heure vedette du 7 janvier)

Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Voltorbe et Voltorbe de Hisui pourront être récupérés en version normale ou shiny.
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO
de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Voltorbe et Voltorbe de Hisui seront mis sous les feux des projecteurs le mardi 31 décembre 2024
pour succéder à Togetic.
Voltorbe et Voltorbe de Hisui à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette
L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous gagnerez deux fois plus de Poussières d'Étoile en capturant un Pokémon.
Cette semaine, Voltorbe et Voltorbe de Hisui sont à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 7 janvier.
Voltorbe est un Pokémon de type Électrik pouvant évoluer Électrode contre 50 Bonbons, et il en va de même concernant sa forme de Hisui, qui dispose néanmoins aussi du type Plante. Il se repère en temps normal à proximité des gares et universités, dans les zones urbaines ou résidentielles, mais Voltorbe de Hisui se montre le plus souvent au cours d'événements spéciaux organisés sur le jeu. L'heure vedette est donc une occasion à ne pas manquer pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de les ajouter à leur collection.
De plus, notez que ce Pokémon dispose d'une version shiny sur Pokémon GO, et se repère aisément grâce au changement de couleur de son corps. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion.
En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
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