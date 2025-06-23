Pokémon GO : Une surprise liée aux Œufs attend les Dresseurs détenteurs d'un billet pour le GO Fest 2025

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 23 juin 2025 à 10h35
Niantic prévoit une belle récompense en lien avec l'éclosion pour tous les joueurs de Pokémon GO ayant fait l'acquisition d'un billet pour le Festival Pokémon GO 2025.
Pokémon GO : Une surprise liée aux Œufs attend les Dresseurs détenteurs d'un billet pour le GO Fest 2025
Du lundi 23 juin à 10 heurs jusqu'au dimanche 29 juin 2025 à 23 heures 59, tous les Dresseurs bénéficiant d'un ticket pour le Festival Pokémon GO 2025 : Mondial recevront une surprise « œuf-phorisante ». En effet, ils pourront faire éclore divers Pokémon, et parfois même, des chromatiques. Pour en savoir plus sur ce qui vous est peut-être réservé, nous vous invitons à découvrir la surprise liée à l'éclosion du GO Fest 2025.

Quelle surprise obtiendront les joueurs détenteurs d'un ticket pour le Pokémon GO Fest 2025 ?

Œufs de 2 km

Pour les Dresseurs titulaires d'un ticket pour le Festival Pokémon GO 2025 : Mondial, les Pokémon suivants écloront des Œufs de 2 km du lundi 23 juin à 10 heures au dimanche 29 juin à 23 heures 59. 
  • Carabing
  • Escargaume
  • Gringolem
  • Scalpion
  • Vostourno
  • Pandespiègle
  • Gouroutan
  • Quartermac
Avec un peu de chance, vous pourriez même faire éclore les Pokémon suivants :
  • Flabébé Fleur Bleue
  • Flabébé Fleur Orange
  • Flabébé Fleur Rouge
  • Flabébé Fleur Jaune
Qui plus est, ces Œufs en accès anticipé auront plus de chances de faire éclore des Pokémon chromatiques, de la même manière que titulaires d'un ticket sont susceptibles de rencontrer des Pokémon chromatiques pendant le week-end du Festival Pokémon GO 2025 : Mondial. 

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Œufs de 5 km

Les Dresseurs titulaires d'un ticket pour le Festival Pokémon GO 2025 : Mondial pourront également trouver des Œufs spéciaux de 5 km du lundi 23 juin à 10 heures au dimanche 29 juin à 23 heures 59, et faire éclore :
  • Togepi
  • Chartor
  • Pachirisu
  • Kungfouine
  • Cabriolaine
  • Strassie
  • Mucuscule
  • Trousselin
  • Bébécaille
  • Frigodo
Comme ceux qui écloront dans les Œufs 3 km, les chances d'obtenir un chromatique seront augmentées. 

Ne tardez donc pas à préparer des éclosions, car de belles surprises vous attendent sans doute jusqu'à dimanche prochain, le 29 juin 2025.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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