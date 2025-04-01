Pokémon GO teste une nouvelle fonctionnalité accordant des récompenses : le Passe GO d'avril, les détails

Retrouvez des informations à propos du Passe GO d'avril 2025, une nouveauté en train d'être testée pour la première fois sur Pokémon GO.
Pokémon GO
offre la possibilité aux joueurs d'acquérir un nouveau Passe spécial à partir du 1er
avril à 10 heures, le Passe GO, et ce n'est pas une blague. Jusqu'au 6 mai, vous aurez en effet l'occasion de bénéficier d'une fonctionnalité gratuite permettant une accumulation de Points GO, octroyant des récompenses. Pour en savoir plus sur cette belle surprise, retrouvez des explications au sujet du Passe GO : avril
ci-dessous.
Passe GO : avril 2025 de Pokémon GO
En avril 2025, les Dresseurs de certaines régions pourront obtenir des récompenses grâce au Passe GO. En effet, du mardi 1er
avril, à 10 heures, au mardi 6 mai à la même heure, les tout nouveaux Passe GO et Passe GO deluxe d'avril seront disponibles dans Pokémon GO.
Qu'est ce que le Passe GO ?
Le Passe GO est une fonctionnalité gratuite qui assure le suivi de votre progression au cours d'une période donnée. Il vous permet d'accumuler des Points GO pour monter de rang et gagner des récompenses.
Le mardi 1er
avril à 10 heures, certains joueurs de certaines régions recevront automatiquement et gratuitement le Passe GO : avril.
Ils receveront ainsi des Points GO leur permettant de monter de rang et de déverrouiller des récompenses supplémentaires jusqu'au mardi 6 mai à 10 heures. Ces butins seront à récupérer avant le jeudi 8 mai à 10 heures.
Il a été précisé que le Passe GO est en « phase de test
», ce qui signifie que seules certains régions du monde seront concernées.
Et le Passe GO deluxe ?
Le Passe GO deluxe, la version payante du Passe GO
, sera également disponible. L'acquérir vous octroie le bénéfice des deux versions du Passe GO. Le Passe GO deluxe peut être acheté n'importe quand, et vous débloquerez les récompenses et rangs déjà atteints en l'acquérant.
Pokémon à l'affiche et récompenses
Terminez les Tâches de Passe pour monter de rang dans le Passe GO afin d'obtenir notamment les récompenses listées ci-dessous :
- Des rencontres avec divers Pokémon, dont Xerneas
- Des Poussières Étoile
- Des PX
- Des Poké Balls
- Des Bonbons
Avec le Passe GO deluxe, vous recevrez les butins suivants !
- Un Bibelot Chance
- Des objets premium, tels que des Passes de combat premium, un Encens, un Œuf Chance, un Incubateur, des Modules Leurre, et bien plus encore
- Des Bonbons XL
- Des rencontres supplémentaires avec des Pokémon
Enfin, les bonus présentés ci-dessous seront disponibles en franchissant les échelons majeurs du Passe GO :Niveau 1
Niveau 2
- Durée d'Encens d'aventure quotidienne ×2
Niveau 3
- Plus de PX et de Poussières Étoile en récompense des Phases d'Étude
- Plus de PX et de Poussières Étoile d'éclosion
Bibelot Chance
Le Bibelot Chance sera disponible une nouvelle fois dans Pokémon GO en tant que récompense finale du Passe GO deluxe. Il s'agit d'un objet à usage unique qui permet de transformer un ami de votre liste en Ami Chanceux (avec qui vous avez atteint au minimum le niveau d'amitié Grands amis
).
Vous et votre ami pouvez ainsi devenir Chanceux en un instant, même si vous n'êtes pas encore Meilleurs amis. Ce statut d'amitié signifie qu'à votre prochain échange, vos deux Pokémon seront des Pokémon Chanceux. Vous ne serez des Amis Chanceux que jusqu'à la fin de l'échange. Le Bibelot Chance gagné grâce au Passe GO : avril expirera le dimanche 11 mai 2025 à 23 heures 59, quelle que soit sa date d'obtention.
Différences de récompenses entre les Passes GO
Certains joueurs des régions pouvant accéder au Passe GO pourront constater les différences suivantes d'un Passe GO à l'autre ;
- Une rencontre supplémentaire pour certains rangs du Passe GO deluxe
- Des modifications apportées aux objets en récompense de certains rangs du Passe GO deluxe
- Des Stickers en récompense de certains rangs du Passe GO et du Passe GO deluxe
- Des PokéPièces en récompense de certains rangs du Passe GO
- Une réduction du nombre de rangs pour le Passe GO et le Passe GO deluxe
commentaire (1)
Bonjour.
J'ai un problème avec le passe go d'avril, je ne vois pas les tâches hebdomadaires et donc, la progression est très lente.
Ce n'est pas le cas sur les comptes de mes amis.
Auriez vous une idée du pourquoi et comment on pourrait le régler ?
Merci et bonne journée.
Vincent.