Pokémon GO : Ténéfix à l'honneur pour l'heure vedette du 3 décembre

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 29 novembre 2024 à 17h27
Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Ténéfix pourra être récupéré en version normale ou shiny.
Pokémon GO : Ténéfix à l'honneur pour l'heure vedette du 3 décembre
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Ténéfix sera mis sous les feux des projecteurs le mardi 3 décembre 2024 pour succéder à Statitik et inaugurer le mois et la saison Double Destinée. 

Ténéfix à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette

L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous gagnerez deux fois plus de Poussières d'Étoile en capturant un Pokémon. Cette semaine, Ténéfix est à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 3 décembre.

tenefix
Ténéfix est un Pokémon de type Ténèbres et Spectre ne disposant d'aucune évolution. Il se montre habituellement très rarement à l'état sauvage, et le meilleur moyen pour en apercevoir en dehors d'événements spéciaux est de chercher de nuit, non loin des cimetières et cavernes. L'heure vedette est donc une occasion à ne pas manquer pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de l'ajouter à leur collection. 

De plus, notez que ce Pokémon dispose d'une version shiny sur Pokémon GO, et se repère aisément grâce au changement de couleur de son corps, qui passe de violet à jaune. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion. 

En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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